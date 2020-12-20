Сульшер — о Погба: не потерплю, чтобы кто-то думал, что он важнее «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о 27-летнем французском хавбеке Поле Погба.

«Поль попал в „Манчестер Юнайтед“ ребёнком, играл в команде U18. Мы подписали его в раннем возрасте. У него есть ДНК „Юнайтед“. Он знает, что это за клуб.



»Ман Юнайтед" — это про команду. Не потерплю, чтобы кто-то думал, что он важнее клуба. Абсолютно никто не важнее клуба, и Поль это знает. Это касается не только его, но и каждого из нас", — приводит слова Сульшера Mirror.

Сообщалось, что Погба может перейти в «Ювентус». Игрок защищал цвета туринского клуба с 2012 по 2016 год, откуда перешёл из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, а впоследствии вернулся обратно за € 105 млн. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.

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