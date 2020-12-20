Усман Дембеле вернулся к тренировкам с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вернулся к полноценным тренировкам, сообщает журналист Самуэль Марсден на своей странице в "Твиттере".

Напомним, в начале декабря Дембеле травмировал подколенное сухожилие. Сообщается, что футболист может попасть в состав команды на матч 15-го тура Примеры с «Вальядолидом», который состоится 22 декабря.

В нынешнем сезоне Дембеле в 12 матчах во всех турнирах стал автором четырёх забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что каталонский клуб намерен продлить соглашение с нападающим.

«Барселона» в 13 встречах набрала 21 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры.