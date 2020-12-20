Стали известны результаты обследования Кингсли Комана
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман получил повреждение в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (2:1), сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Напомним, Коман был заменён на 33-й минуте встречи. В ходе медицинского обследования у французского футболиста было выявлено растяжение мышцы задней поверхности левого бедра. Отмечается, что Коман избежал серьёзной травмы.
Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2015 году на правах аренды. В 2017-м француз заключил с мюнхенским клубом полноценный контракт. С 2015 года вызывается в национальную команду Франции.
Мюнхенская «Бавария» (30) лидирует в чемпионате Германии. Леверкузенский «Байер» (28) — на 2-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.
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