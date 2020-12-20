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Румменигге попросил ФИФА провести КЧМ-2020, потому что игроки «Баварии» хотят 6-й трофей

Румменигге попросил ФИФА провести КЧМ-2020, потому что игроки «Баварии» хотят 6-й трофей
Футбол / Германия 0

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге попросил руководство ФИФА о проведении клубного чемпионата мира в 2020 году.

«Команда и Ханс Флик обратились ко мне с просьбой поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино о проведении клубного чемпионата мира в этом году. Они хотят шестой трофей», — приводит слова Румменигге журналист Мануэль Бонке на своей странице в "Твиттере".

Напомним, в 2020 году «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Планировалось, что клубный чемпионат мира пройдёт в декабре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир сначала перенесли на февраль 2021 года в Катар, а потом — на конец 2021 года в Японию.

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