Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зане — о замене в матче с «Байером»: не ожидал, но я свой самый строгий критик

Зане — о замене в матче с «Байером»: не ожидал, но я свой самый строгий критик
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

Нападающий Лерой Зане высказался о своей замене в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (2:1).

«Мы рады, что смогли одержать победу. „Бавария“ хорошо выступает во всех турнирах. Я не ожидал замену, но подобное случается. Команда поддержала меня после финального свистка, и мы отпраздновали победу. Я чувствую доверие команды, мне хорошо в „Баварии“. Я свой самый строгий критик и знаю, что в последнее время не мог играть в полную силу. Но это изменится. Я вернулся после длительной паузы, а потом вновь получил повреждение. С таким графиком трудно найти правильный ритм.

Я рад, что смог отдохнуть и провести несколько дней с семьёй. Я действительно с нетерпением жду Рождества. В 2021 году я отдам всё, чтобы вернуть веру клуба в меня», — приводит слова Зане Bild.

«Поэтому Гвардиола и отпустил его». Маттеус раскритиковал Зане
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020