Зане — о замене в матче с «Байером»: не ожидал, но я свой самый строгий критик

Нападающий Лерой Зане высказался о своей замене в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (2:1).



«Мы рады, что смогли одержать победу. „Бавария“ хорошо выступает во всех турнирах. Я не ожидал замену, но подобное случается. Команда поддержала меня после финального свистка, и мы отпраздновали победу. Я чувствую доверие команды, мне хорошо в „Баварии“. Я свой самый строгий критик и знаю, что в последнее время не мог играть в полную силу. Но это изменится. Я вернулся после длительной паузы, а потом вновь получил повреждение. С таким графиком трудно найти правильный ритм.



Я рад, что смог отдохнуть и провести несколько дней с семьёй. Я действительно с нетерпением жду Рождества. В 2021 году я отдам всё, чтобы вернуть веру клуба в меня», — приводит слова Зане Bild.

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