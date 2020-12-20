Дэнни Ингс получил травму подколенного сухожилия в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» получил повреждение.
«У „Саутгемптона“ было на один день меньше времени, чтобы прийти в себя. Играть с Дэнни в составе было рискованно. В итоге он повредил подколенное сухожилие. Надеюсь, травма не столь серьёзная.
Нам предстоит посмотрит на степень серьёзности травмы Ингса, и только тогда мы сможем принять решение по поводу его участия в следующих матчах.
Сейчас все игроки очень устали. Но мы показали, что можем конкурировать с такими командами, как „Сити“. Это невероятное развитие событий, о котором мало кто мог мечтать в начале сезона», — приводит слова главного тренера «святых» Ральфа Хазенхюттля BBC.
В 11 матчах АПЛ Ингс забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.
- 20 декабря 2020
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