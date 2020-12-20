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Дэнни Ингс получил травму подколенного сухожилия в матче с «Манчестер Сити»

Дэнни Ингс получил травму подколенного сухожилия в матче с «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» получил повреждение.

«У „Саутгемптона“ было на один день меньше времени, чтобы прийти в себя. Играть с Дэнни в составе было рискованно. В итоге он повредил подколенное сухожилие. Надеюсь, травма не столь серьёзная.

Нам предстоит посмотрит на степень серьёзности травмы Ингса, и только тогда мы сможем принять решение по поводу его участия в следующих матчах.

Сейчас все игроки очень устали. Но мы показали, что можем конкурировать с такими командами, как „Сити“. Это невероятное развитие событий, о котором мало кто мог мечтать в начале сезона», — приводит слова главного тренера «святых» Ральфа Хазенхюттля BBC.

В 11 матчах АПЛ Ингс забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

«Манчестер Сити» одержал победу над «Саутгемптоном» и приблизился к зоне Лиги чемпионов
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