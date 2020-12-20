Антон Шунин в четвёртый раз за 2020 год признаётся лучшим игроком месяца в «Динамо»
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин признан лучшим игроком команды в декабре, сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере". В соответствующем опросе за голкипера проголосовало 42% болельщиков бело-голубых.
До этого Шунин признавался лучшим игроком команды три раза подряд — в августе, сентябре и октябре. В ноябре лучшим стал полузащитник Даниил Лесовой.
В декабре 33-летний вратарь пропустил пять мячей в трёх матчах Российской Премьер-Лиги. В сезоне-2020/2021 в 19 матчах (семь — на ноль) голкипер пропустил 22 мяча и заработал одну жёлтую карточку.
«Динамо», набрав 30 очков в 19 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидер соревнований — санкт-петербургский «Зенит» (41).
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