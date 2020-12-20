Румменигге: Флик заслужил приз лучшему тренеру года. Даже Клопп был удивлён
Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге считает, что главный тренер Ханс-Дитер Флик заслужил награду ФИФА «Тренер года».
«Флик заслужил награду лучшему тренеру года. Даже Юрген Клопп сказал, что удивился. Ханси выиграл пять трофеев. Он был разочарован», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany.
Ханс-Дитер Флик, как и главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса, был номинирован на получение приза.
Напомним, в 2020 году «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» под руководством 53-летнего Клоппа впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.
Румменигге попросил руководство ФИФА о проведении клубного чемпионата мира в 2020 году.
Румменигге попросил ФИФА провести КЧМ-2020, потому что игроки «Баварии» хотят 6-й трофей
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