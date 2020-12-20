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«Тоттенхэм» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч 14-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч 14-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Лестер Сити» на матч 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Дайер, Хёйбьерг, Сиссоко, Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Н'Домбеле, Кейн.

Запасные: Харт, Дэвис, Родон, Доэрти, Уинкс, Бергвейн, Моура, Винисиус, Бэйл.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Фофана, Джастин, Эванс, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон, Мэддисон, Барнс, Варди.

Запасные: Уорд, Амарти, Фукс, Томас, Менди, Прает, Ундер, Ихеаначо, Перес.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 25 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лисы» (24) — на четвёртом месте.

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