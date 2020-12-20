Бербатов: «МЮ» — тёмная лошадка и вполне может включиться в борьбу за титул АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» болгарин Димитар Бербатов оценил шансы манкунианцев побороться за чемпионство в АПЛ.
«Все причастные к клубу, конечно, разочарованы вылетом «МЮ» из Лиги чемпионов УЕФА, но это уже позади. В АПЛ у команды пока всё идёт хорошо.
По-моему, они находятся в хорошем положении, чтобы сделать рывок на вершину, за титулом. Сейчас «Манчестер Юнайтед» — тёмная лошадка. Люди особо не обращают внимания на манкунианцев и не считают их претендентами на трофей. Все сосредоточены на «Ливерпуле» и «Тоттенхэме». Но, возможно, впереди их ждут сюрпризы. «МЮ» будет биться за верхнюю строчку, в этом году гонка за титул напряжённая.
Хотя «Юнайтед» сначала следует избавиться от дурной привычки пропускать первыми, потому что с сильными командами изменить ход матча будет сложно», – приводит слова Бербатова Goal.com.
Сегодня, 20 декабря, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Лидс Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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