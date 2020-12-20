«Атлетико» намерен продлить контракт с Диего Симеоне

«Атлетико» планирует продлить контракт с главным тренером Диего Симоне, сообщает Marca.



По информации источника, мадридский клуб работает над новым соглашением уже несколько недель. В «Атлетико» доверяют Симеоне и уверены, что лучшего кандидата на этот пост нет. Напомним, действующий контракт 50-летнего аргентинского специалиста с «Атлетико» рассчитан до 2022 года.



Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под руководством специалиста мадридский клуб — чемпион (сезон-2013/2014), обладатель Кубка (сезон-2012/2013) и Суперкубка (2014) Испании, победитель Лиги Европы УЕФА (сезон-2011/2012, 2017/2018), обладатель Суперкубка УЕФА (2012, 2018).

«Атлетико» в 12 матчах набрал 29 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры сезона-2020/2021.