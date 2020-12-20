Алдервейрелд: Моуринью не получает того признания, которого заслуживает

Центральный защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд перед матчем 14-го тура АПЛ с «Лестер Сити» высказался о главном тренере Жозе Моуринью.



«Он не получает того признания, которого заслуживает. Жозе Моуринью — невероятный тренер. Сами видите, как изменилась команда, какой она стала. Я благодарен за возможность поработать с ним.



Я могу сказать о нём лишь самые тёплые слова. Думаю, видно, что команде нравится работать под его руководством.



Его понимание тактики, разговоры с командой, весь его опыт помогают команде играть лучше. Мне он даёт уверенность играть так, как я умею. Если он не разговаривает со мной, то я знаю, что играю на хорошем уровне», – цитирует бельгийца beIN Sports.



Матч 14-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити» начался в 17:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.