Стало известно, где «Спартак» проведёт два первых зимних сбора

Стало известно, где «Спартак» будет готовиться к возобновлению сезона после зимнего перерыва. Два первых сбора красно-белые проведут в Дубае (ОАЭ) – первый пройдёт с 12 по 24 января, второй – с 28 января по 8 февраля, сообщает официальный сайт клуба.
Футболисты выйдут из отпуска 12 января, а на следующий день пройдут углублённый медицинский осмотр.
О точном месте и сроках третьего сбора пока информации нет. Ожидается, что с 12 по 15 февраля «Спартак» будет тренироваться в Тарасовке, после чего продолжит подготовку на тушинской базе.
Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги московский клуб занимает третье место в таблице, имея в активе 35 очков.
Первый официальный матч в 2021 году красно-белые проведут 20 или 21 февраля: в 1/8 финала Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо».
- 20 декабря 2020
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