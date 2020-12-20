Стало известно, где «Спартак» проведёт два первых зимних сбора

Стало известно, где «Спартак» будет готовиться к возобновлению сезона после зимнего перерыва. Два первых сбора красно-белые проведут в Дубае (ОАЭ) – первый пройдёт с 12 по 24 января, второй – с 28 января по 8 февраля, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты выйдут из отпуска 12 января, а на следующий день пройдут углублённый медицинский осмотр.

О точном месте и сроках третьего сбора пока информации нет. Ожидается, что с 12 по 15 февраля «Спартак» будет тренироваться в Тарасовке, после чего продолжит подготовку на тушинской базе.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги московский клуб занимает третье место в таблице, имея в активе 35 очков.

Первый официальный матч в 2021 году красно-белые проведут 20 или 21 февраля: в 1/8 финала Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо».