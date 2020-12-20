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«Эйбар» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Эйбар» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 20 декабря, состоится матч «Эйбар» — «Реал». Встреча 14-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эйбар» — «Реал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. В бригаду войдут ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн. Резервный рефери — Фернандо Роман Роман.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры. Мадридцы набрали 26 очков в 13 матчах чемпионата Испании. «Эйбар» находится на 13-м месте в турнирной таблице. Баски набрали 15 очков в 13 матчах.

«Реал» в Примере одержал три победы подряд. «Эйбар» не проигрывает в пяти последних матчах.

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