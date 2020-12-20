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Лено: «Арсеналу» надо сохранять оптимизм, чтобы выйти из сложившейся ситуации

Лено: «Арсеналу» надо сохранять оптимизм, чтобы выйти из сложившейся ситуации
Футбол / Англия 0
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Вратарь «Арсенала» Бернд Лено высказался о положении «канониров» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги после поражения в матче 14-го тура с «Эвертоном» (1:2).

«Конечно, мы очень разочарованы. Нам неприятно находиться на столь низком месте в таблице. Но сейчас не время жалеть себя. Надо держаться вместе, сохранять оптимизм. Это единственный верный путь, ведь во вторник нас ждёт очередная важная игра — с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации и вернуть хорошее настроение, нам просто надо побеждать. Сейчас уровень нашей уверенности в себе не самый высокий, но надо быть одной сплочённой командой. Многое идёт наперекосяк, но мы будем биться за каждый мяч, за своих одноклубников», – приводит слова немецкого голкипера официальный сайт «пушкарей».

Подопечные Микеля Артеты набрали 14 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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