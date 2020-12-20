Лено: «Арсеналу» надо сохранять оптимизм, чтобы выйти из сложившейся ситуации

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено высказался о положении «канониров» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги после поражения в матче 14-го тура с «Эвертоном» (1:2).
«Конечно, мы очень разочарованы. Нам неприятно находиться на столь низком месте в таблице. Но сейчас не время жалеть себя. Надо держаться вместе, сохранять оптимизм. Это единственный верный путь, ведь во вторник нас ждёт очередная важная игра — с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка английской лиги.
Чтобы выйти из сложившейся ситуации и вернуть хорошее настроение, нам просто надо побеждать. Сейчас уровень нашей уверенности в себе не самый высокий, но надо быть одной сплочённой командой. Многое идёт наперекосяк, но мы будем биться за каждый мяч, за своих одноклубников», – приводит слова немецкого голкипера официальный сайт «пушкарей».
Подопечные Микеля Артеты набрали 14 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 20 декабря 2020
-
18:40
-
18:37
-
18:22
-
18:15
-
18:14
-
18:10
-
17:55
-
17:53
-
17:51
-
17:32
-
17:24
-
17:24
-
17:22
-
16:54
-
16:51
-
16:47
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:02
-
16:02
-
15:56
-
15:48
-
15:42
-
15:36
-
15:24
-
15:10
-
14:37
-
14:36
-
14:16
-
14:15
-
13:55
-
13:52
-
13:44
-
13:23