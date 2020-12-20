Президент «Реала» — о европейской суперлиге: футболу после пандемии нужны новые идеи

Президент «Реала» Флорентино Перес дал понять, что поддерживает вариант с европейской суперлигой. Уже на протяжении нескольких лет активно обсуждается идея проведения нового турнира, в котором бы участвовали ведущие европейские клубы. Против этого выступает УЕФА, так как суперлига может вытеснить Лигу чемпионов.

«Всё изменилось, прежней ситуация уже не будет. Пандемия всё изменила, она сделала нас более уязвимыми. Футболу нужны новые формулы, которые сделают его интересным и конкурентоспособным.

«Реал» активно участвовал в осуществлении новых идей. Мы были основателями ФИФА в 1904 году, мы работали вместе с L’Eqiupe, чтобы внедрить Кубок Европы. Без всех этих изменений футбол не был бы таким, каким он является сегодня.

Нужна футбольная реформа. На нас лежит ответственность перед футболом, болельщиками и игроками», — цитирует Переса AS.