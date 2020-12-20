Варди реализовывает пенальти после глупейшего нарушения Сержа Орье. Видео
В очередном матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимает «Лестер Сити». После первого тайма гости ведут в счёте — 1:0.
На второй добавленной к первому тайму минуте защитник «шпор» Серж Орье у угла собственной штрафной толкнул защитника гостей Уэсли Фофана в спину. Судья, прибегнув к помощи VAR, указал на «точку». Нападающий Джейми Варди, исполняя одиннадцатиметровый, мощно пробил по центру.
Видео одиннадцатиметрового удара в исполнении Джейми Варди
Это уже 11-й гол 33-летнего англичанина в этом сезоне АПЛ.
Подопечные Жозе Моуринью набрали 25 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лисы» (24) — на четвёртом месте.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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