«Сельта» одержала четвёртую победу подряд в Примере, обыграв «Алавес»

В Виго на стадионе «Балаидос» завершился матч 14-го тура испанской Примеры. «Сельта» на своём поле обыграла «Алавес» со счётом 2:0.

Оба мяча в составе клуба из Виго забил Брайс Мендес. На 19-й минуте он открыл счёт, а на 79-й минуте поставил точку. Отыграть хотя бы один мяч гостям так и не удалось.

Для «Сельты» эта победа стала уже четвёртой подряд в чемпионате Испании. Ранее клуб из Виго обыграл «Кадис» (4:0), «Атлетик» (2:0) и «Гранаду» (3:1).

«Сельта» занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, набрав 19 очков в 14 матчах. «Алавес» находится на 16-м месте (14).

Турнирная таблица испанской Примеры.

В следующем туре «Сельта» сыграет в гостях с «Хетафе», а «Алавес» будет принимать «Эйбар».