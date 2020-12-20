«Сельта» одержала четвёртую победу подряд в Примере, обыграв «Алавес»
В Виго на стадионе «Балаидос» завершился матч 14-го тура испанской Примеры. «Сельта» на своём поле обыграла «Алавес» со счётом 2:0.
Оба мяча в составе клуба из Виго забил Брайс Мендес. На 19-й минуте он открыл счёт, а на 79-й минуте поставил точку. Отыграть хотя бы один мяч гостям так и не удалось.
Для «Сельты» эта победа стала уже четвёртой подряд в чемпионате Испании. Ранее клуб из Виго обыграл «Кадис» (4:0), «Атлетик» (2:0) и «Гранаду» (3:1).
«Сельта» занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, набрав 19 очков в 14 матчах. «Алавес» находится на 16-м месте (14).
Турнирная таблица испанской Примеры.
В следующем туре «Сельта» сыграет в гостях с «Хетафе», а «Алавес» будет принимать «Эйбар».
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