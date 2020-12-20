Стало известно, на игроков каких стран сделает ставку «Днепр-1» во время зимней селекции

Стало известно, какие страны станут приоритетными для днепровского «Днепра-1» при выборе новичков во время зимней трансферной компании. Ожидается, что особый интерес для украинского клуба будут представлять футболисты из балканских стран, информирует meta-ratings.com.ua.
Как сообщило издание, состав «Днепра-1» должны пополнить сразу несколько игроков с Балканского полуострова.
В настоящее время футболисты украинской команды находятся в отпуске, который продлится до 9 января. После 9 января в течении двух дней пройдёт медосмотр, после чего днепряне намереваются отправиться на тренировочный сбор в Турцию. Тем не менее коррективы может внести ситуация с распространением коронавируса.
Напомним, после первой части сезона украинской Премьер-лиги «Днепр-1» занимает 14-е место, набрав 8 очков.
- 20 декабря 2020
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