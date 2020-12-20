Рауш обратился к болельщикам «Динамо», он покидает клуб

Защитник «Динамо» Константин Рауш опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Футболист попрощался с московским клубом и его болельщиками. Ранее москвичи сообщили, что не будут продлевать контракт с игроком, который истекает 30 декабря 2020 года.

«Клуб «Динамо» и его болельщики! Я хочу поблагодарить вас за три совместных года. Это были разные эмоции и интересный опыт для меня. Верю, что вы на верном пути и скоро цели клуба будут достигнуты. Я желаю всего наилучшего каждому из вас. Будьте здоровы! Я сохраню это время в моём сердце навсегда», — написал Рауш в своём «инстаграме».

Предыдущим клубом защитника был немецкий «Кёльн». Рауш также выступал за клубы немецкой Бундеслиги «Ганновер», «Штуттгарт» и «Дармштадт». В этом сезоне 30-летний футболист в 4 матчах (0 — в основном составе) Российской Премьер-Лиги забил один мяч. Проводил на поле 35 минут за матч.