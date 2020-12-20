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В матче «Тоттенхэм» — «Лестер» из-за очередного миллиметрового офсайда отменён гол. Видео

В матче «Тоттенхэм» — «Лестер» из-за очередного миллиметрового офсайда отменён гол. Видео
Футбол / Англия 0

В очередном матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимает «Лестер Сити». Идёт 63-я минута матча, счёт 2:0 в пользу гостей.

На 48-й минуте защитник «Лестера» Уэсли Фофана из глубины исполнил заброс за спины защитникам «шпор» на полузащитника Джеймса Мэддисона. 24-летний англичанин отлично обработал мяч уже в штрафной «Тоттенхэма» и пробил точно в угол ворот. Однако VAR усмотрел офсайд, после чего судья отменил взятие ворот.

Видео отменённого гола Мэддисона

Подопечные Жозе Моуринью набрали 25 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лисы» (24) — на четвёртом месте.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм» — «Лестер».

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