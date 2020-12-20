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Игорь Дивеев рассказал о цели попробовать себя в АПЛ

Игорь Дивеев рассказал о цели попробовать себя в АПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о роли Василия Березуцкого в клубе, а также поделился планом по поводу возможного выступления в английской Премьер-лиге.

«Курирует ли нас Березуцкий? Да, Вася нам рассказывает, что было раньше, как сейчас по-другому. Он нам как тренер подсказывает. Он игравший человек, с большим опытом. Он за свою карьеру провёл 560 игр, он всё видит. Ты его слушаешь и не всегда соглашаешься.

Иногда, особенно после поражения, сложно воспринимать информацию. А потом приходишь, анализируешь, что он тебе сказал, и понимаешь, что он был прав. И ты понимаешь, что надо изменить.

Есть ли какие-то хобби? Я сейчас начал книжки читать, развиваться как-то надо. И английский надо учить. Есть у меня цели… Играть ли в английской Премьер-лиге? Ну да», — приводит слова Дивеева «Комсомольская правда».

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