Игорь Дивеев рассказал о цели попробовать себя в АПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о роли Василия Березуцкого в клубе, а также поделился планом по поводу возможного выступления в английской Премьер-лиге.
«Курирует ли нас Березуцкий? Да, Вася нам рассказывает, что было раньше, как сейчас по-другому. Он нам как тренер подсказывает. Он игравший человек, с большим опытом. Он за свою карьеру провёл 560 игр, он всё видит. Ты его слушаешь и не всегда соглашаешься.
Иногда, особенно после поражения, сложно воспринимать информацию. А потом приходишь, анализируешь, что он тебе сказал, и понимаешь, что он был прав. И ты понимаешь, что надо изменить.
Есть ли какие-то хобби? Я сейчас начал книжки читать, развиваться как-то надо. И английский надо учить. Есть у меня цели… Играть ли в английской Премьер-лиге? Ну да», — приводит слова Дивеева «Комсомольская правда».
- 20 декабря 2020
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