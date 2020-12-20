«Милан» обыграл «Сассуоло» и сохранил лидерство в Серии А

В Реджо-нель-Эмилии завершился очередной матч 13-го тура Серии А. «Сассуоло» на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» принимал «Милан». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Уже на 7-й секунде счёт в матче открыл форвард миланцев Рафаэл Леау. На 26-й минуте Алексис Салемакерс удвоил преимущество гостей. «Сассуоло» сумел сократить отставание в счёте уже на 89-й минуте, это сделал Доменико Берарди.

«Милан» набрал 31 очко и остался на первом месте в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице. На втором месте «Интер», отстающий от «Милана» на одно очко.

В следующем туре Серии А «Милан» будет принимать «Лацио», а «Сассуоло» встретится с «Сампдорией».