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«Милан» обыграл «Сассуоло» и сохранил лидерство в Серии А

«Милан» обыграл «Сассуоло» и сохранил лидерство в Серии А
Футбол / Италия 0

В Реджо-нель-Эмилии завершился очередной матч 13-го тура Серии А. «Сассуоло» на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» принимал «Милан». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Уже на 7-й секунде счёт в матче открыл форвард миланцев Рафаэл Леау. На 26-й минуте Алексис Салемакерс удвоил преимущество гостей. «Сассуоло» сумел сократить отставание в счёте уже на 89-й минуте, это сделал Доменико Берарди.

«Милан» набрал 31 очко и остался на первом месте в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице. На втором месте «Интер», отстающий от «Милана» на одно очко.

В следующем туре Серии А «Милан» будет принимать «Лацио», а «Сассуоло» встретится с «Сампдорией».

Италия - Серия А. 13-й тур
20 декабря 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Леау – 1'   0:2 Салемакерс – 26'   1:2 Берарди – 89'
Италия - Серия А. 13-й тур
20 декабря 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 1
Удинезе
Удине
1:0 Ликояннис – 27'   1:1 Ласанья – 57'
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