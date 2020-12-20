Гол Лукаку помог «Интеру» обыграть «Специю»
В Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился очередной матч 13-го тура Серии А. «Интер» на своём поле обыграл «Специю» со счётом 2:1.
Хозяева сумели воплотить игровое преимущество в забитый мяч в начале второго тайма, счёт открыл Ашраф Хакими. А на 71-й минуте Ромелу Лукаку с пенальти удвоил преимущество хозяев. Уже в компенсированное время Роберто Пикколи отыграл один мяч, но сразу после этого прозвучал финальный свисток.
«Интер» набрал 30 очков и остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Милана» «нерадзурри» остают на одно очко. «Специя», набрав 11 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Специя» будет принимать «Дженоа», а «Интер» сыграет в гостях с «Вероной».
Италия - Серия А. 13-й тур
20 декабря 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Специя
Специя
1:0 Хакими – 51' 2:0 Лукаку – 71' (пен) 2:1 Пикколи – 90+4'
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