«Монако» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Дижон»

«Монако» прервал неудачную серию в Лиге 1. Монегаски в матче 16-го тура французской Лиги 1 обыграли «Дижон» со счётом 1:0. Единственный мяч на 15-й минуте забил форвард Кевин Фолланд, которому ассистировал Виссам Бен-Йеддер.

Участие в матче не принимал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Турнирная таблица Лиги 1

«Монако» набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» замыкает турнирную таблицу, набрав девять очков. Возглавляет турнирную таблицу «Лион», набравший 33 очка. Также в первую тройку входят «Лилль» (32) и «ПСЖ» (31).

В следующем туре Лиги 1 «Дижон» сыграет в гостях с «Нимом», а «Монако» будет принимать «Сент-Этьен».