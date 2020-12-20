Скотт Мактоминай уже на третьей минуте оформляет дубль в матче с «Лидс Юнайтед»

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимает «Лидс Юнайтед». Идёт 12-я минута матча, счёт 2:0 в пользу хозяев.



На 2-й минуте Бруну Фернандеш сместился в центр, сделал передачу к радиусу гостевой штрафной, откуда полузащитник Скотт Мактоминай ударом в касание загнал мяч в угол ворот. Меслье лишь взглядом проводил полёт мяча.

Видео первого гола в ворота «Лидс Юнайтед»

Ещё через минуту Антони Марсьяль одним пасом разрезал центр обороны «Лидса», выполнив передачу всё на того же Мактоминая. Шотландец подхватил мяч в чужой штрафной и пробил точно в цель.

Видео второго гола шотландца

«Манчестер Юнайтед», в 12 матчах набрав 23 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.