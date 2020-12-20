Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Скотт Мактоминай стал рекордсменом АПЛ

Скотт Мактоминай стал рекордсменом АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимает «Лидс Юнайтед». Идёт 12-я минута матча, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Как сообщает Opta Sport, полузащитник манкунианцев Скотт Мактоминай стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, оформившим дубль к третьей минуте матча.

Фото можно посмотреть на странице Opta Sport в "Твиттере".

Это первые голы 24-летнего шотландца в нынешнем сезоне АПЛ.

Видео второго гола Мактоминая в матче с «Лидс Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед», в 12 матчах набрав 23 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020