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Бруну Фернандеш уже на 20-й минуте доводит счёт до разгромного в матче с «Лидсом». Видео

Бруну Фернандеш уже на 20-й минуте доводит счёт до разгромного в матче с «Лидсом». Видео
Футбол / Англия 0

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимает «Лидс Юнайтед». Идёт 28-я минута матча, счёт 3:0 в пользу манкунианцев.

Уже на 20-й минуте хозяева довели счёт до разгромного. Бразильский полузащитник Фред отпасовал в штрафную на Антони Марсьяля. Защитники «павлинов» не дали пробить французскому нападающему, но мяч отскочил к Бруну Фернандешу, который мощным ударом в касание поразил ворота, защищаемые Илланом Меслье.

Видео третьего гола в матче

«Манчестер Юнайтед», в 12 матчах набрав 23 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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