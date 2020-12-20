Бруну Фернандеш уже на 20-й минуте доводит счёт до разгромного в матче с «Лидсом». Видео

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимает «Лидс Юнайтед». Идёт 28-я минута матча, счёт 3:0 в пользу манкунианцев.



Уже на 20-й минуте хозяева довели счёт до разгромного. Бразильский полузащитник Фред отпасовал в штрафную на Антони Марсьяля. Защитники «павлинов» не дали пробить французскому нападающему, но мяч отскочил к Бруну Фернандешу, который мощным ударом в касание поразил ворота, защищаемые Илланом Меслье.

Видео третьего гола в матче

«Манчестер Юнайтед», в 12 матчах набрав 23 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.