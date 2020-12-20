Два гола и удаление — в видеообзоре матча «Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед» в 14-м туре АПЛ

В стартовом матче воскресной программы 14-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Шеффилд Юнайтед. Встреча завершилась вничью — 1:1.



На 40-й минуте полузащитник гостей Джон Ландстрём влетел в ноги защитнику «чаек» Йоэлу Велтману. Судья сначала показал игроку «клинков» жёлтую карточку, однако после просмотра VAR изменил решение и удалил Ландстрёма с поля, оставив «Шеффилд Юнайтед» в меньшинстве.



Нападающий гостей Дэвид Макголдрик выполнил передачу в центр штрафной, откуда недавно вышедший на замену защитник Джейден Богл с помощью рикошета отправил мяч в ворота.



Хозяева отыгрались на 87-й минуте. Полузащитник Леандро Троссард выполнил подачу в штрафную, а Дэнни Уэлбек ударом с лёта отправил мяч в ворота гостей.

Видеообзор матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Юнайтед»

«Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 12 очков в 14 матчах, занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (2) — на последнем, 20-м месте.