Роджерс — о матче с «Тоттенхэмом»: могли выигрывать с более крупным счётом

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал победу «лис» в матче 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).



«Мы сделали всё как надо. Это видно по тому, как мы сыграли на этом стадионе в прошлом сезоне и по тому, как «шпоры» выступали в этом сезоне до матча с нами. Думаю, мы контролировали ход встречи в первом тайме, выглядели хорошо и заслужили выйти вперёд.



Во втором тайме мы играли по счёту, даже отдав мяч, и могли выиграть с более крупным счётом. Мне кажется, мы были великолепны на протяжении матча и добились славной победы.



Нам надо начать побеждать в матчах на домашнем стадионе. Игроки «Лестера» учатся всё время, и нас точно нельзя считать сформировавшейся командой, особенно если сравнивать с опытом игроков «Тоттенхэма». Сегодня мы выглядели опытной командой, это действительно радует», – цитирует североирландца BBC.

Видео второго гола в матче

Подопечные Брендана Роджерса набрали 27 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (25) — на четвёртом месте.