«Лидс» впервые пропустил четыре мяча в первом тайме в матче АПЛ

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимает «Лидс Юнайтед». Идёт 58-я минута матча, счёт 4:1 в пользу манкунианцев.
Как сообщает Opta Sport, «Лидс Юнайтед» впервые в своей истории пропустили четыре гола в первом тайме матча английской Премьер-лиги. Сегодняшний матч с «Манчестер Юнайтед» стал 482-м для «павлинов» в АПЛ.
Фото можно увидеть на странице Opta Sport в "Твиттере".
Уже при счёте 4:0 гости смогли забить пока свой единственный гол в матче. Вингер Рафаэл с углового совершил подачу точно на голову защитника Лиама Купера, который и поразил ворота «МЮ».
Видео гола престижа в исполнении Лиама Купера
«Манчестер Юнайтед», в 12 матчах набрав 23 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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