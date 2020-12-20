«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс Юнайтед» и взобрался на третье место в АПЛ

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 14-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимал «Лидс Юнайтед» и разгромил соперника со счётом 6:2.
На 2-й минуте Бруну Фернандеш сместился в центр, сделал передачу к радиусу гостевой штрафной, откуда полузащитник Скотт Мактоминай ударом в касание загнал мяч в угол ворот. Меслье лишь взглядом проводил полёт мяча.
Ещё через минуту Антони Марсьяль одним пасом разрезал центр обороны «Лидса», выполнив передачу всё на того же Мактоминая. Шотландец подхватил мяч в чужой штрафной и пробил точно в цель.
Уже на 20-й минуте хозяева довели счёт до разгромного - Бруну Фернандеш мощным ударом в касание поразил ворота, защищаемые Илланом Меслье.
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На 37-й минуте после подачи углового защитник Виктор Линделёф аккуратным ударом переправил мяч в ворота.
Уже при счёте 4:0 гости сумели забить гол престижа. Вингер Рафаэл с углового совершил подачу точно на голову защитника Лиама Купера, поразившего ворота «МЮ».
Видео гола капитана «павлинов»
На 66-й минуте вингер хозяев Дэниел Джеймс прорвался к воротам и аккуратным ударом направил мяч между ног Меслье.
Видео пятого гола хозяев в матче
Ещё через четыре минуты манкунианцы получили право на пробитие пенальти. К «точке» подошёл Бруну Фернандеш и забил свой второй гол в матче.
Видео пенальти в исполнении Фернандеша
На 73-й минуте защитник гостей Стюарт Даллас сократил отставание «Лидс Юнайтед», забив великолепным ударом в дальнюю «девятку» ворот Давида де Хеа.
Видео великолепного удара Стюарта Далласа
«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.
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