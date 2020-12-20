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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс Юнайтед» и взобрался на третье место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс Юнайтед» и взобрался на третье место в АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 14-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимал «Лидс Юнайтед» и разгромил соперника со счётом 6:2.

На 2-й минуте Бруну Фернандеш сместился в центр, сделал передачу к радиусу гостевой штрафной, откуда полузащитник Скотт Мактоминай ударом в касание загнал мяч в угол ворот. Меслье лишь взглядом проводил полёт мяча.

Видео первого гола в матче

Ещё через минуту Антони Марсьяль одним пасом разрезал центр обороны «Лидса», выполнив передачу всё на того же Мактоминая. Шотландец подхватил мяч в чужой штрафной и пробил точно в цель.

Видео второго гола Мактоминая

Уже на 20-й минуте хозяева довели счёт до разгромного - Бруну Фернандеш мощным ударом в касание поразил ворота, защищаемые Илланом Меслье.

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На 37-й минуте после подачи углового защитник Виктор Линделёф аккуратным ударом переправил мяч в ворота.

Видео четвёртого гола в матче

Уже при счёте 4:0 гости сумели забить гол престижа. Вингер Рафаэл с углового совершил подачу точно на голову защитника Лиама Купера, поразившего ворота «МЮ».

Видео гола капитана «павлинов»

На 66-й минуте вингер хозяев Дэниел Джеймс прорвался к воротам и аккуратным ударом направил мяч между ног Меслье.

Видео пятого гола хозяев в матче

Ещё через четыре минуты манкунианцы получили право на пробитие пенальти. К «точке» подошёл Бруну Фернандеш и забил свой второй гол в матче.

Видео пенальти в исполнении Фернандеша

На 73-й минуте защитник гостей Стюарт Даллас сократил отставание «Лидс Юнайтед», забив великолепным ударом в дальнюю «девятку» ворот Давида де Хеа.

Видео великолепного удара Стюарта Далласа

«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
20 декабря 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
6 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Мактоминай – 2'   2:0 Мактоминай – 3'   3:0 Фернандеш – 20'   4:0 Линделёф – 37'   4:1 Купер – 41'   5:1 Джеймс – 66'   6:1 Фернандеш – 70' (пен)   6:2 Даллас – 73'
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