Бьельса: сегодня «Манчестер Юнайтед» реализовывал свои моменты, а мы — нет

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал разгромное поражение «павлинов» в матче 14-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:6).



«На протяжении всей встречи мы могли вернуться в игру. У нас были хорошие возможности для этого, но не хватало эффективности. „Манчестер Юнайтед“ реализовывал свои моменты, а мы — нет. Во втором тайме до 80-й минуты мы играли на встречных курсах. После этого они создавали моменты гораздо легче, чем мы.



Замены, проведённые в перерыве, должны были дать нам больше энергии в центре поля и помочь забрать мяч под свой контроль. Мы проигрывали с большим отрывом, и я хотел, чтобы мы укрепились.



Сегодня мы сражались всю игру. Это наша обязанность», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.

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«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.