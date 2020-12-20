Румменигге: если понадобится, надерём Зане зад, чтобы извлечь из него максимум

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о форварде команды Лерое Зане. Румменигге признал, что у мюнхенцев есть претензии к футболисту, который перешёл в команду из «Манчестер Сити».

В матче 13-го тура с «Байером» (2:1) Зане был заменён уже через 36 минут. После этого его жёстко раскритиковал экс-капитан команды Лотар Маттеус.

«Лерой был недоволен заменой, это понятно. Бог наделил его невероятным талантом, но он пока ещё не смог обзавестись геном «Баварии».

Мы сделали всё, чтобы он перешёл в «Баварию». Мы мотивируем и помогаем, но также требуем. Ему нужно подняться на следующий уровень, нужно адаптироваться.

Я верю, что у него большое будущее в «Баварии». Мы готовы помогать ему. Но он также должен спрашивать с самого себя. Если понадобится, мы надерём ему зад, чтобы извлечь максимум», — цитирует Румменигге Sport1.