«Аталанта» разгромила «Рому», Миранчук вышел на поле в концовке

В Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» завершился матч 13-го тура Серии А. «Аталанта» на своём поле разгромила «Рому» со счётом 4:1.
Уже на 3-й минуте гостей вперёд вывел Эдин Джеко. Однако во втором тайме забивали только игроки «Аталанты». На 59-й минуте Дуван Сапата восстановил равновесие в счёте. Далее по мячу забили Робин Гозенс, Лурис Мурьель и Йосип Иличич.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 81-й минуте, заменив Руслана Малиновского.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Аталанта» — «Рома».
«Аталанта» набрала 21 очко и поднялась на 7-е место в турнирной таблице Серии А, «Рома» (24) занимает 4-е место.
В следующем туре Серии А «Аталанта» сыграет в гостях с «Болоньей», а «Рома» будет принимать «Кальяри».
- 20 декабря 2020
-
22:50
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
22:08
-
22:06
-
21:59
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:23
-
20:57
-
20:56
-
20:52
-
20:49
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:16
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:49
-
19:47
-
19:36
-
19:35
-
19:31
-
19:19
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:56