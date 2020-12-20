«Аталанта» разгромила «Рому», Миранчук вышел на поле в концовке

В Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» завершился матч 13-го тура Серии А. «Аталанта» на своём поле разгромила «Рому» со счётом 4:1.

Уже на 3-й минуте гостей вперёд вывел Эдин Джеко. Однако во втором тайме забивали только игроки «Аталанты». На 59-й минуте Дуван Сапата восстановил равновесие в счёте. Далее по мячу забили Робин Гозенс, Лурис Мурьель и Йосип Иличич.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 81-й минуте, заменив Руслана Малиновского.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Аталанта» — «Рома».

«Аталанта» набрала 21 очко и поднялась на 7-е место в турнирной таблице Серии А, «Рома» (24) занимает 4-е место.

В следующем туре Серии А «Аталанта» сыграет в гостях с «Болоньей», а «Рома» будет принимать «Кальяри».