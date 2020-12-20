Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аталанта» разгромила «Рому», Миранчук вышел на поле в концовке

«Аталанта» разгромила «Рому», Миранчук вышел на поле в концовке
Футбол / Италия 0

В Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» завершился матч 13-го тура Серии А. «Аталанта» на своём поле разгромила «Рому» со счётом 4:1.

Уже на 3-й минуте гостей вперёд вывел Эдин Джеко. Однако во втором тайме забивали только игроки «Аталанты». На 59-й минуте Дуван Сапата восстановил равновесие в счёте. Далее по мячу забили Робин Гозенс, Лурис Мурьель и Йосип Иличич.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 81-й минуте, заменив Руслана Малиновского.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Аталанта» — «Рома».

«Аталанта» набрала 21 очко и поднялась на 7-е место в турнирной таблице Серии А, «Рома» (24) занимает 4-е место.

В следующем туре Серии А «Аталанта» сыграет в гостях с «Болоньей», а «Рома» будет принимать «Кальяри».

Италия - Серия А. 13-й тур
20 декабря 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
4 : 1
Рома
Рим
0:1 Джеко – 3'   1:1 Сапата – 59'   2:1 Гозенс – 70'   3:1 Мурьель – 72'   4:1 Иличич – 85'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020