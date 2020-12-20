Защитник «Лидса» Даллас — о матче с «МЮ»: нам очень больно

Защитник «Лидс Юнайтед» Стюарт Даллас прокомментировал поражение «павлинов» в матче 14-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:6).



«Нам очень больно. Мы знаем, как много этот матч значил для наших болельщиков и насколько велико противостояние с „МЮ“.



Первые голы выбили из нас дух, но мы старались идти до самого конца и выкладывались на полную. То, как мы играем, всегда даёт шанс соперникам проводить результативные контратаки.



Мы создали много моментов. Счёт матча мог быть 10:6, настолько много было опасных моментов. Мы всегда верили, что создадим моменты, но два ранних гола означают, что мы никогда по-настоящему не были в игре», — цитирует североирландца BBC.

Видео блестящего удара Далласа в матче с «МЮ»

«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.