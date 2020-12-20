Пять футболистов «Вольфсбурга» поместили на карантин из-за коронавируса

Сразу пять футболистов «Вольфсбурга» не смогли принять участие в матче со «Штутгартом», который состоялся сегодня, 20 декабря. Два игрока сдали положительные тесты на коронавирус, а ещё три футболиста контактировали с ними, информирует Bild.
Речь идёт о Максимилиане Арнольде и Жероме Руссийоне. Именно они заразились коронавирусом. Сообщается, что оба игрока были немедленно помещены на карантин.
Также были изолированы Максимилиан Филипп, Ксавер Шлагер и Тим Сирслебен, так как они контактировали с Арнольдом и Руссийоном. Однако тест никого из троицы не показал положительный результат.
«Вольфсбург» в матче со «Штутгартом» одержал победу со счётом 1:0. После 13-го тура «волки» располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. На первой строчке – «Бавария» (30).
- 20 декабря 2020
-
22:50
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
22:08
-
22:06
-
21:59
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:23
-
20:57
-
20:56
-
20:52
-
20:49
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:16
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:49
-
19:47
-
19:36
-
19:35
-
19:31
-
19:19
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:56