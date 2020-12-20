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Пять футболистов «Вольфсбурга» поместили на карантин из-за коронавируса

Пять футболистов «Вольфсбурга» поместили на карантин из-за коронавируса
Футбол / Германия 0
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Сразу пять футболистов «Вольфсбурга» не смогли принять участие в матче со «Штутгартом», который состоялся сегодня, 20 декабря. Два игрока сдали положительные тесты на коронавирус, а ещё три футболиста контактировали с ними, информирует Bild.

Речь идёт о Максимилиане Арнольде и Жероме Руссийоне. Именно они заразились коронавирусом. Сообщается, что оба игрока были немедленно помещены на карантин.

Также были изолированы Максимилиан Филипп, Ксавер Шлагер и Тим Сирслебен, так как они контактировали с Арнольдом и Руссийоном. Однако тест никого из троицы не показал положительный результат.

«Вольфсбург» в матче со «Штутгартом» одержал победу со счётом 1:0. После 13-го тура «волки» располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. На первой строчке – «Бавария» (30).

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