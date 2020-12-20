Впервые с 1992 года клуб, возглавляемый Марсело Бьельсой, пропустил шесть мячей
В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 14-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимал «Лидс Юнайтед» и разгромил соперника со счётом 6:2.
Как сообщает Opta Sport, для главного тренера «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсы этот матч стал первым с 1992 года, в котором его команда пропустила шесть мячей.
Фото можно увидеть на странице Opta Sport в "Твиттере".
Прошлый раз подобное случилось с «Ньюэллс Олд Бойс» в Кубке Либертадорес.
Видео шестого гола «Манчестер Юнайтед» в матче
«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» (17) — на 14-м месте.
Следующий матч «Лидс Юнайтед» проведёт 27 декабря с «Бёрнли».
Бьельса: сегодня «Манчестер Юнайтед» реализовывал свои моменты, а мы — нет
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