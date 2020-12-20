Гасперини: очень доволен Миранчуком, теперь у нас будет больше вариантов

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвёл итоги матча 13-го тура Серии А с «Ромой». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу клуба из Бергамо. Гасперини заявил, что остался доволен вкладом российского полузащитника Алексея Миранчука, который вернулся на поле, переболев коронавирусом. Россиянин вышел на замену на 81-й минуте, заменив украинца Руслана Малиновского.
«Я очень доволен Малиновским и Миранчуком, который до вторника был изолирован из-за коронавируса. Теперь у нас будет больше вариантов состава, это поможет нам добиваться успехов.
Мы пропустили гол уже в первые пять минут, а затем соперник попал в штангу. Но после этого мы контролировали матч. Да, в первом тайме нам не удавалось действовать так опасно, как хотелось. Но мы создали базис для камбэка», — приводит слова Гасперини Football Italia.
- 20 декабря 2020
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