Горецка — о встрече с женщиной, пережившей холокост: всю жизнь буду помнить этот разговор

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился впечатлениями от встречи с 99-летней Марго Фридлэндер, пережившей холокост.
«Я ждал встречу с большим благоговением и подходил к ней с большим смирением. Я всю жизнь буду помнить этот разговор.
По ходу разговора вся история невероятно реально вырисовывалась перед глазами. Она даже принесла с собой свою жёлтую звезду. В такие моменты буквально цепенеешь.
Мы должны быть теми, кто позаботится о том, чтобы такое не повторилось. Я не политик, а самый обычный гражданин, который задумывается. Я хочу выступать против расизма, это мой импульс», — приводит слова Горецки официальный сайт ФК «Бавария».
Напомним, Горецка перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Шальке» в 2018 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. С 2014 года Горецка вызывается в сборную Германии. В составе национальной команды футболист стал победителем Кубка конфедераций (2017).
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