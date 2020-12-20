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Команда из третьего дивизиона Италии сыграла вдевятером из-за вспышки коронавируса

Команда из третьего дивизиона Италии сыграла вдевятером из-за вспышки коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

В матче итальянской Серии C клуб «Казертана» смог выставить на игру с «Витербезе» только девять игроков из-за вспышки коронавируса в команде, сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, сразу 15 игроков «Казертаны» выбыли из строя из-за положительного теста на коронавирус. В распоряжении тренерского штаба хозяев на игру с «Витербезе» оставалось лишь девять игроков. Причём трое из них также испытывали лёгкое недомогание в виде повышенной температуры. Однако все они сдали отрицательные тесты.

В итоге «Казертана» проиграла со счётом 0:3. Бывший нападающий «Лацио» Алессандро Росси отметился дублем.

Примечательно, что главный тренер гостей Роберто Таурино по ходу матча не произвёл ни одной замены.

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