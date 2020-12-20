Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы в премии Golden Foot

35-летний форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал победу в премии Golden Foot.
«Для меня большая честь выиграть награду Golden Foot и увековечить себя в чемпионском променаде в Монако наряду с выдающимися легендами футбола всех времен! Я очень польщён и хотел бы поблагодарить фанатов со всего мира за то, что они проголосовали за меня», — написал Роналду.
О том, что Криштиану получит награду, было объявлено ещё 1 декабря, однако приз ему вручили только сегодня. Сообщается, что эта задержка была связана с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Лауреаты Golden Foot оставляют отпечатки своих ног, которые затем выставляются на Аллее чемпионов в Монте-Карло.
Отметим, что награда вручается футболистам, внёсшим существенный вклад в развитие футбола. Победителя определяют болельщики.
На приз в этом году претендовали также Лионель Месси («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Артуро Видаль («Интер»), Жерар Пике («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ») и Джорджо Кьеллини («Ювентус»).
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