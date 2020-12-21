«Вест Бромвич» проиграл «Астон Вилле» в дебютном матче Сэма Эллардайса

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Завершился заключительный матч воскресной программы 14-го тура АПЛ. На стадионе «Хоуторнс» «Вест Бромвич Альбион» принимал бирмингемскую «Астон Виллу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.



Счёт был открыт уже на пятой минуте матча — вингер гостей Бертран Траоре навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где полузащитник Анвар Эль-Гази, находившийся во вратарской, опередил вратаря и ударом в касание отправил в ворота.

Видео гола Эль-Гази

На 36-й минуте полузащитник «дроздов» Джейк Ливермор бросился в очень жесткий подкат в центре поля в ноги капитану «львов» Джеку Грилишу. Арбитр, благодаря VAR ознакомившись с повтором момента, показал красную карточку игроку хозяев.

Видео момента удаления Ливермора

На 84-й минуте после паса от Грилиша Бертран Траоре по центру приблизился к чужой штрафной и прицельно низом пробил в дальний угол ворот, увеличив преимущество «Астон Виллы».

Окончательный счёт на 87-й минуте установил Анвар Эль-Гази, реализовавший одиннадцатиметровый удар.

Это был первый матч Сэма Эллардайса на посту наставника «Вест Бромвич Альбион».

«Астон Вилла», набрав 22 очка, поднялась на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (7) — на 19-м месте.