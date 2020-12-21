Месси ответил Пеле, который поздравил его с повторением рекорда

Капитан «Барселоны» Лионель Месси обратился к легендарному бразильскому форварду Пеле. Ранее Пеле поздравил Месси с повторением рекорда по голам за один клуб. Месси забил 643 мяча за «Барселону». Пеле забил столько же мячей за «Сантос», за который он выступал с 1956 по 1974 год. Затем бразилец перебрался в американский клуб «Нью-Йорк Космос», за который отыграл ещё два года.

«Я признателен за столь тёплое послание, Пеле! Было очень приятно. Для меня эти слова очень много значат, учитывая, что их сказал великий футболист. Обнимаю», — написал Месси в своём «инстаграме».

До конца 2020 года «Барселона» в чемпионате Испании встретится с «Вальядолидом» (23 декабря) и «Эйбаром» (29 декабря). С огромной долей вероятности, в ближайшее время Месси побьёт рекорд Пеле.