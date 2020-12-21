Гвардиола: Стоунс великолепен, мы очень довольны им

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил защитника команды Джона Стоунса. При нём «горожане» не пропускали в четырёх последних матчах.

«Он великолепен, вернулся в состав, всё изменил. Джон отлично играл, хорошо сочетался с Рубеном Диашем, все четыре защитника действовали отлично, хотя это непросто.

Он выступает за нашу команду уже более пяти сезонов. И Стоунз отлично знает, что от него требуется, что он должен делать. К сожалению, ему не удавалось это в прошлые годы, но теперь всё изменилось. Он адаптировался, нет проблем с травмами. Джон отлично проявляет себя и при игре без мяча. Мы очень довольны им, к тому же, Стоунс является очень приятным человеком. Его родители должны гордиться им, повезло и его дочери, ведь он является прекрасным отцом», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.