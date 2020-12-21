«Лилль» сыграл вничью с «ПСЖ» и вышел на первое место

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в коммуне Вильнёв-д'Аск и завершилась со счётом 0:0.

Футболисты обеих команд нанесли равное число ударов – по восемь. При этом «Лилль» трижды пробил в створ, а «ПСЖ» лишь однажды.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ассистенты — Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Франк Шнедер.



«Лилль» набрал 33 очка в 16 матчах и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции. «ПСЖ» (32) занимает третье место.

Следующий матч парижане проведут 23 декабря на своём поле: на Парк де Пренс они примут «Страсбург». Начало – 23:00 по московскому времени.



«Лилль» на выезде сыграет с «Монпелье». Игра состоится 23 декабря. Начало – 23:00 мск.