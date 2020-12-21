ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему ганскому полузащитнику Эммануэлю Току

Московский ЦСКА заинтересован в 20-летнем ганском полузащитнике Эммануэле Току, выступающем в клубе второго дивизиона чемпионата Дании «Фремад Амагер», утверждает Kickgh.com.

«Безусловно, подобные новости меня мотивируют. Сейчас моя цель — это играть в топ клубе. И я чувствую, что готов сделать следующий шаг прямо сейчас. Конечно, всё зависит от моего клуба. Я ничего не могу делать без их согласия», — так Эммануэль прокомментировал слухи о своём возможном переходе.

Отмечается, что, помимо московского ЦСКА, интерес к игроку проявляет и датский «Норшелланн». Клубы могут попытаться осуществить трансфер уже в предстоящее январское трансферное окно.

В текущем сезоне Эммануэль Току принял участие в 20 встречах за «Фремад Амагер» во всех турнирах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, оценивается в € 150 тыс.