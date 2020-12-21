Александр Бубнов определил лучших футболистов и тренеров первой части сезона РПЛ

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги.



«Несмотря на невзрачные отрезки по ходу осени, назову лучшим футболистом Артема Дзюбу. Делит первое место с напарником Азмуном в гонке бомбардиров, лучший по системе «гол плюс пас» (11 + 3) и, без сомнения, ключевой игрок лидера турнира «Зенита». Можно рассуждать на тему тактической модели и в петербургском клубе, и в сборной, но на сегодня замены форварду нет.



Лучший иностранец? Безусловно, Никола Влашич. Настоящий лидер ЦСКА — главного преследователя «Зенита». С хорватом и без него у армейцев две разные команды.



Среди тренеров отмечу работу Владимира Федотова и Игоря Черевченко. Оба до неузнаваемости изменили клубы, ещё недавно боровшиеся за выживание. «Сочи» теперь претендует за еврокубки, а «Химки», казавшиеся на старте беспросветным аутсайдером, перед перерывом набрали 16 очков в 6 турах!



Лучшую селекционную работу летом провело «Динамо». Лесовой, Даниил Фомин, Никола Моро — все они стали важными игроками стартового состава.



Игорь Акинфеев как был, так и остался лучшим среди вратарей. Его уровень и опыт помогают ЦСКА идти вверху.



Главное открытие — однозначно «Сочи». Никто не ожидал, что южане так высоко поднимутся и будут держать уровень. Перед перерывом одолели лидеров — «Спартак» и «Динамо». Команда Федотова сбалансирована, тренер отлично понимает возможности состава и использует их по полной», — цитирует Бубнова Sportbox.

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