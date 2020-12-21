Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Бубнов определил лучших футболистов и тренеров первой части сезона РПЛ

Александр Бубнов определил лучших футболистов и тренеров первой части сезона РПЛ
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Несмотря на невзрачные отрезки по ходу осени, назову лучшим футболистом Артема Дзюбу. Делит первое место с напарником Азмуном в гонке бомбардиров, лучший по системе «гол плюс пас» (11 + 3) и, без сомнения, ключевой игрок лидера турнира «Зенита». Можно рассуждать на тему тактической модели и в петербургском клубе, и в сборной, но на сегодня замены форварду нет.

Лучший иностранец? Безусловно, Никола Влашич. Настоящий лидер ЦСКА — главного преследователя «Зенита». С хорватом и без него у армейцев две разные команды.

Среди тренеров отмечу работу Владимира Федотова и Игоря Черевченко. Оба до неузнаваемости изменили клубы, ещё недавно боровшиеся за выживание. «Сочи» теперь претендует за еврокубки, а «Химки», казавшиеся на старте беспросветным аутсайдером, перед перерывом набрали 16 очков в 6 турах!

Лучшую селекционную работу летом провело «Динамо». Лесовой, Даниил Фомин, Никола Моро — все они стали важными игроками стартового состава.

Игорь Акинфеев как был, так и остался лучшим среди вратарей. Его уровень и опыт помогают ЦСКА идти вверху.

Главное открытие — однозначно «Сочи». Никто не ожидал, что южане так высоко поднимутся и будут держать уровень. Перед перерывом одолели лидеров — «Спартак» и «Динамо». Команда Федотова сбалансирована, тренер отлично понимает возможности состава и использует их по полной», — цитирует Бубнова Sportbox.

Бубнов: не сказал бы, что решение об уходе Гончаренко из ЦСКА назрело
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020