Спортивный директор «Наполи»: Милик и Льоренте могут покинуть клуб в январе

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался о предстоящей работе клуба в январское трансферное окно.



«Трансферное окно — проблема для всех. У нас есть нападающий, которого хотели бы иметь многие клубы (речь идёт о Милике – прим. «Чемпионата»), поэтому мы просто подождём и посмотрим, что произойдёт.



Аркадиуш хочет регулярно получать игровую практику, чтобы быть готовым к Евро. Вот чего он хочет. Не думаю, что мы кого-то подпишем, так как состав полностью укомплектован. Продажи коснутся только пары Милик — Льоренте? Да, возможно», — цитирует Джунтоли Football Italia.



Напомним, что ранее стало известно, что «Ювентус» договорился с «Наполи» о трансфере Аркадиуша Милика, а «Милан» готов приобрести 35-летнего форварда неаполитанского клуба Фернандо Льоренте.

«Наполи» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Лацио»