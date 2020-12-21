Агент Йовича прилетит в Италию на переговоры с «Миланом» о переходе форварда

Итальянский «Милан» вновь вернулся к кандидатуре 22-летнего сербского форварда мадридского «Реала» Луки Йовича, информирует Milan News со ссылкой на Mozzart Sport.
Сообщается, что уже сегодня, 21 декабря, агент нападающего «Королевского клуба» Фали Рамадани прибудет в Италию на переговоры с «Миланом», касательно трансфера Луки Йовича в январское окно.
Лука Йович перешёл в мадридский «Реал» из немецкого «Айнтрахта» в 2019 году за € 63 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Испании сербский форвард принял участие в четырёх матчах, не отметившись в них результативными действиями. В сезоне-2020/2021 Йович пропустил из-за различных травм 13 матчей (47 дней).
Ранее 22-летний нападающий сообщил о желании покинуть «Реал» в случае отсутствия игровой практики.
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